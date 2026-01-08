Luis Carlos Díaz señala que se necesita "más presión" para liberar a los presos políticos: "Es importante que ocurra para que no se utilicen como mercadeo"

El periodista ha detallado en Al Rojo Vivo que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela. Luis Carlos Díaz ha recordado que se trata de "vidas humanas" y no "mercancía para hacer campaña".

Luis Carlos Díaz ha hablado de la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El periodista ha recordado que todavía hay más de 1.000 presos políticos en las cárceles venezolanas.

Además, ha señalado que una de las cosas que más le ha sorprendido ha sido ver que ahora hay muchas personas que están diciendo públicamente que alguien de su familia está presa. "Nos enteramos de más gente que estaba encarcelada pero que no se atrevían a decirlo por miedo", ha explicado.

De esta forma, se está multiplicando la cifra de presos políticos que estaban desaparecidos en el país. "Hay al menos 20 españoles", ha añadido.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que se necesita "más presión" para que todos sean liberados. "Es importante que esto ocurra para que ningún político haga mercadeo con ellos", ha reconocido, indicando que se trata de vidas humanas y no de "mercancía para hacer campaña".

