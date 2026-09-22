Lucía Méndez: "Zapatero dirá que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia y pedirá al juez que reclame la documentación a Arabia Saudí"

La periodista apunta a la posible explicación de Zapatero sobre las joyas y señala que, aunque no evitaría su coste político, podría ser relevante para determinar si existe responsabilidad penal.

A pocas horas de que la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones al juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas incautadas durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno, el pasado 19 de mayo, la periodista Lucía Méndez analiza en Al Rojo Vivo las posibles explicaciones que podría ofrecer.

Méndez considera que, más allá de las consecuencias judiciales, Zapatero afronta ya un importante coste político: "Es verdad que políticamente Zapatero, desde el punto de vista político y moral, tiene hoy una condena sobre él, porque la presunción de inocencia, desde el punto de vista político, no opera. Lo hemos visto todos. Él ha sido incapaz de dar una explicación coherente, una explicación lógica de dónde sacó las joyas. En tres meses ha sido incapaz".

Según la información que han trasladado distintas fuentes a los medios, la explicación que previsiblemente ofrecerá Zapatero es que las joyas fueron un regalo del entonces rey de Arabia Saudí durante una visita de Estado: "Por lo que sabemos, Zapatero va a reconocer que fue un regalo del rey de Arabia, que ya está muerto. Unas joyas que tuvo con él como atención al presidente del Gobierno".

El problema, apunta Méndez, estaría en la falta de documentación que permita acreditar ese supuesto regalo: "Durante tres meses, parece ser que él y sus abogados no han conseguido que Arabia, o quien corresponda, certifique legalmente, con un documento, que eso fue un regalo. No han conseguido esa documentación y por eso no la han podido presentar ante el juez".

En este escenario, la periodista apunta a una posible petición de la defensa: que sea el propio juez quien reclame esa documentación a Arabia Saudí: "Yo creo que lo que va a hacer es decirle al juez: 'A mí no me lo han dado, pero es posible que, si usted lo reclama, como juez español, pueda conseguir esos documentos'. Esto es lo que creo, por lo que me cuentan fuentes directas e indirectas".

Méndez distingue así entre las posibles consecuencias políticas y penales del caso: "Esto no le va a evitar la condena política, pero a lo mejor sí le evita la condena penal".

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