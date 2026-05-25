Lucía Méndez: "En estos momentos, no hay nadie capaz de hacer caer al Gobierno, el único que puede es Pedro Sánchez convocando elecciones"

La periodista de El Mundo analiza la actual situación de los socios de Gobierno y de investidura tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la periodista de El Mundo Lucía Méndez hace una análisis de la situación de la izquierda a la izquierda del PSOE y sobre los socios del Gobierno. Cree la periodista que deberían dar un paso porque creen que van pagar un "grave precio" por seguir apoyando a este Gobierno: "La izquierda sabrá hasta dónde puede aguantar, justificar, tolerar o estar en un sitio en el que esto está pasando".

Para Méndez, Zapatero no es solo un expresidente al uso, sino que "ha sido la estatua que erigió la izquierda política española durante las últimas décadas para oponerse a la derecha y la ultraderecha y como ejemplo moral de estar en la política. Zapatero para el PSOE es mucho más importante que Pedro Sánchez, sin desmerecer, ni mucho menos, al presidente del Gobierno".

Pero hay que hablar de un señor que está fuera del Gobierno y que desde hace dos años está siendo la cobertura moral del Gobierno de Sánchez, el protagonista de las campañas es él y el interlocutor de Puigdemont es él, está en la política activa y ha vuelto para salvar al PSOE y al Gobierno.

En su intervención, le apela Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid: "Haces una ampliación de la figura de Zapatero, primero al Gobierno y después a la izquierda en su conjunto, y en el contexto que tenemos hay que hacerse cargo de que a la izquierda no se le puede estar pidiendo un barómetro moral de la Madre Teresa de Calcuta, cuando tú lo que tienes enfrente es la España que viene, que es la que salió ayer a la calle en contra de la corrupción y por la regeneración democrática de la mano del mayor corrupto de este país que es el señor Aldama, acompañado del nazi de Desokupa", afirma contundente Delgado.

Pero, tal como responde Méndez, "yo solo digo que la izquierda sabrá lo que está haciendo. Yo no sé si sabe lo que está haciendo. Creo que no hay una reflexión de verdad sobre lo que se está haciendo... No hay una reflexión conjunta".

Ahora bien, "en este momento y bajando a la realidad, no hay nadie capaz de hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez. El único que puede hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez es él mismo convocando elecciones (...) porque "esta ficción de que el Gobierno tiene la mayoría ya está bien, por favor. Lo vemos los periodistas todos los días. No tiene mayoría", concluye Méndez.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle toda esta secuencia. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido