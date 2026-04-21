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Lucía Méndez analiza el ataque del diputado de Vox expulsado en el Congreso: "En este Parlamento se insulta como nunca en mi vida he visto"

Tras la expulsión de José María Sánchez del pleno por encararse con la Presidencia, Lucía Méndez denuncia en Al Rojo Vivo la degradación institucional: "Nunca vi algo así. Si la gente actuara igual en la calle, esta sociedad sería invivible".

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Tras la tensión vivida en el Congreso de los Diputados, José María Sánchez ha sido expulsado del pleno después de encararse con la Presidencia de la Cámara. El parlamentario justificó posteriormente su reacción asegurando que Jordi Salvador les llamó "asesinos y criminales", unas palabras que el diputado republicano niega haber pronunciado.

A raíz de lo sucedido, Lucía Méndez ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre el clima político actual en el hemiciclo: "Hay que decir que en el Congreso se insulta mucho, demasiado, y no siempre por parte de Vox".

La periodista señala que el incidente protagonizado por Sánchez fue especialmente grave, aunque enmarcado en una dinámica más amplia: "El otro día este señor traspasó la raya, que es levantarse y subir hacia la Presidencia, pero los insultos son generalizados. Podrán ser más ingeniosos, más educados o menos, pero es un hecho: de una bancada a otra se insulta constantemente".

Méndez añade que la oposición suele hacer más ruido parlamentario, aunque insistió en que el problema es estructural: "Lógicamente la oposición es más ruidosa. Seguramente el porcentaje de insultos puede ser mayor desde esa bancada, pero en general en este Parlamento se insulta".

Finalmente, lanza una dura reflexión sobre la degradación institucional: "Nunca en mi vida había visto algo así. Si la gente se comportara igual en la calle, en los bares, en los teatros, en los cines o en los restaurantes, esta sociedad sería invivible".

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