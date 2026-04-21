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Caso Kitchen

Cuartango desvela por qué cree que ahora Bárcenas dice la verdad: "Me consta que tenía ese material"

El periodista ha señalado que a él le consta que Bárcenas tenía el material sobre el que ahora ha hablado en el juicio, indicando que en su momento no hizo uso de todo eso porque "negociaba con el PP cómo salir airoso".

Cuartango desvela por qué cree que ahora Bárcenas dice la verdad: "Me consta que tenía ese material"

Pedro García Cuartango ha confesado que cree que ahora Luis Bárcenas sí está diciendo la verdad en el juicio por el caso Kitchen. "Por la información que tengo, me consta que tenía material grabado a Mariano Rajoy", ha desvelado.

De esta forma, el periodista ha señalado que es posible que Bárcenas tuviese conversaciones que fueron "destruidas o sustraídas".

"Desde que estalla el caso hasta ahora ha debido dar como diez versiones distintas. Por tanto, ahora mismo no sabemos con qué quedarnos", ha admitido. Sin embargo, ha recalcado que él sigue pensando que ahora dice la verdad por la información que le ha llegado.

"Sé que él tenía ese material del que no hizo uso porque negociaba con el PP sobre cómo salir airoso de esta situación", ha explicado. Un hecho que ahora, tras ocho años en la cárcel, ha cambiado, y es que ya "no tiene nada que perder".

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