Loreto Ochando, tajante tras afirmar ahora Mazón que tenía el móvil en la mochila la tarde de la DANA: "Es una mentira detrás de otra"

La periodista Loreto Ochando ofrece una primera valoración sobre la comparecencia del ahora president de la Generalitat en funciones en la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la DANA. En el vídeo, los detalles.

El ahora president en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparece este lunes en la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA, donde ha vuelto a dar de nuevo una versión más de lo que hizo la fatídica tarde de la DANA.

Mazón sigue de nuevo sin aclarar dónde estaba el día de la DANA, es decir, qué hizo después de su comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro y asegura ahora que "tenía el teléfono en la mochila" cuando le han preguntado por las dos llamadas que la entonces exconsellera Salomé Pradas le hizo y no atendió a las 19.10 horas.

"¿Por qué a las 19:10 horas te llama Pradas y no respondes? Te llama dos veces", ha preguntado Àgueda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso: "A lo mejor tenía el móvil en la mochila", ha respondido Mazón. "Esto es una mentira detrás de otra", asegura tajante la periodista Loreto Ochando, de El Plural.

Es más, según cuenta Ochando, "la primera mentira que le he escuchado decir [este lunes] es sobre cómo se convoca el Cecopi. Me ha dado un ataque de risa por no llorar", confiesa. Mazón ha dicho que se convoca cuando ya la Generalitat no tiene capacidad. "No, los Cecopi se convocan cuando hay una emergencia muy grande, de hecho, el Gobierno del Botànic montaba los Cecopi en tiempo y forma", recuerda y concluye Ochando.

En el vídeo podemos ver al completo esta opinión, así como la nueva versión de Mazón.