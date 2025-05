Loreto Ochando señala la intención de Camps: "Claro que quiere volver a ser president de la Generalitat Valenciana, sería su sueño más loco"

La periodista de El Plural, Loreto Ochando, ha seguido muy de cerca la convocatoria que organizó el expresidente, Francisco Camps, en Valencia. El acto pretendía reivindicar su figura tras reclamar la convocatoria del congreso regional del PP valenciano. Pero ¿qué quiere Camps con este acto, qué pretende?.

"Paco Camps, si puede, claro que quiere volver a ser 'president' de la Generalitat Valenciana; sería su sueño más loco", asegura Ochando. De hecho, "la cantidad de leches a mano abierta que le dio al Gobierno de Mazón, sin citarlo en ningún momento, fueron tremendas. Los puso como hoja de perejil", comenta la periodista.

Por tanto, "él quiere ser presidente", señala Ochando. Sin embargo, "el problema es que él sabe que no puede serlo. No porque no se pueda presentar -porque ha sido absuelto de sus causas- pero ha sido el dirigente del gobierno más corrupto de la historia de la Generalitat Valenciana", afirma Ochando.

Y para muestra -dice- todos los asistentes que esa convocatoria que organizó Camps este fin de semana: "En primer fila tenías a Carlos Fabra, que ha estado en prisión, a Alfonso Rus que le han caído cinco años de cárcel... E invitó a Zaplana, que le han caído casi 10 años", finaliza. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.