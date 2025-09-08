Loreto Ochando: "Mazón estaba en El Ventorro cuando los cadáveres ya flotaban por las calles de L'Horta"

La periodista subraya que, el día de la DANA, "Mazón nos dejó solos, nos dejó morir ahogados, solos", y denuncia que prefirió "quedarse en El Ventorro para montarse su propia tele, la ‘tele Mazón'".

"Mazón ya estaba en El Ventorro cuando los cadáveres flotaban por las calles de l 'Horta. Cuando salió de allí, Alsemecilla ya estaba inundado y faltaban apenas diez minutos para que se desatara el horror en Paiporta", ha señalado en Al Rojo Vivo la periodista Loreto Ochando sobre la gestión de la DANA por parte del president valenciano.

Para Ochando, lo más lamentable, y lo que a su juicio demuestra el "calado moral de este señor", es que, si bien es cierto que estaba recibiendo llamadas informándole de lo que estaba ocurriendo, "prefirió quedarse en El Ventorro para conseguir hacerse su propia tele, la ‘tele Mazón’ —supongo que quería tener el Canal Nou que tuvo Camps—, en lugar de atender a los valencianos".

"Nos dejó solos. Nos dejó morir ahogados, solos", ha concluido su intervención.