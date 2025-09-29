Loreto Ochando, sobre el caso Begoña Gómez: "Peinado está buscando lo imposible"

La periodista ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la decisión que ha tomado el juez Peinado de pedir al Instituto de Empresa los correos que intercambió con la asistente de Begoña Gómez. "La Fiscalía no ve nada", ha recordado.

Loreto Ochando ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la decisión que ha tomado el juez Peinado de pedir al Instituto de Empresa los correos que intercambió con la asistente de Begoña Gómez.

"Está buscando lo imposible a estas alturas", ha asegurado. La periodista ha señalado que la Fiscalía ya explicó el caso muy bien. "Esto es como si Begoña Gómez le dice a su asesora que va a comprarse un paquete de tabaco y decimos que ha hecho algo privado", ha puesto como ejemplo.

Un momento que ha aprovechado para recordar que la Fiscalía "no ve nada" en este asunto.

En cuanto al informe de Hacienda en el que concluyen que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley", la periodista ha confesado que en este tipo de casos siempre se pregunta por qué "no acaban las mesas de contratación imputadas". "Que vayan a declarar y nos expliquen por qué podría haberse cometido un fraude de ley", ha destacado.

