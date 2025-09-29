Zaida Cantera: "Estamos pasando de la DANA a los incendios, y seguimos con el mismo problema en España: la percepción de seguridad de los ciudadanos y cómo actúan"

Ante la alerta roja por lluvias en Valencia, la analista de Al Rojo Vivo ha resaltado la importancia de la autoprotección y la fase de preemergencia: "Vivimos en un país seguro, pero nos falta la formación que en otros lugares es fundamental".

Valencia ha amanecido este lunes en alerta roja por intensas lluvias. La Comunitat Valenciana afronta la jornada con varios avisos activos: doble nivel rojo y amarillo en el litoral de Valencia por lluvias y tormentas, con posibilidad de registrar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas; y nivel naranja en Alicante y Castellón. En esta última provincia, la madrugada dejó precipitaciones intensas y un reventón húmedo en Borriana.

Al respecto, la diputada Zaida Cantera ha subrayado la importancia de la ciencia "en un momento en el que las inclemencias meteorológicas son cada vez más extremas": "Estamos pasando de DANAs a incendios y seguimos con el mismo problema en España: la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos y cómo actúan ante ella. Hay quienes reciben la alerta en el móvil, miran al cielo y dicen: ‘aquí no llueve’. Pero que no esté lloviendo en ese momento no significa que estén en una zona segura, y eso es fundamental".

Cantera ha insistido en que en España falta una mayor concienciación en autoprotección. Ha recordado el caso de una madre que, en plena riada, intentó salvar a sus hijos metiéndolos en el coche al creer —de forma comprensible— que allí estarían más seguros, cuando en realidad era al contrario.

"Es una cuestión educativa y de formación. La seguridad, la defensa y la emergencia no pueden dejarlas en manos de cualquiera: deben gestionarlas expertos y técnicos capacitados", ha recalcado.

Además, ha destacado la relevancia de la fase de preemergencia: "Es en esa fase donde debemos educar a nuestros hijos y a la ciudadanía, ya sea frente a incendios o inundaciones. En España vivimos en un país altamente seguro y, precisamente por eso, tenemos una percepción muy alta de seguridad, pero carecemos de la formación que en otros lugares es fundamental".

