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Reflexión en Al Rojo Vivo

Lobato, sobre el veto del PP a minutos de silencio por Maricarmen: "Es un disparate, una muestra de la frialdad y del partidismo que le dan a todo"

El senador del PP por Madrid ha destacado que "el minuto no era a favor o en contra de los fondos buitres, sino que era de solidaridad y de sentir un mínimo de empatía".

Juan Lobato

Juan Lobato, senador del PSOE por Madrid y ex secretario general de los socialistas madrileños, se ha mostrado crítico en Al Rojo Vivo con los vetos del PP a minutos de silencio por la muerte de Maricarmen. "El minuto no era a favor o en contra de los fondos buitres, sino que era de solidaridad y de sentir un mínimo de empatía y trasladar la empatía de los representantes de los ciudadanos con el fallecimiento de Maricarmen", ha expresado el político.

Por eso, ha dicho, el veto a esos minutos le parece "un disparate". "Ha habido algunos parlamentos en los que sí se ha conseguido, pero en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid no, y es una muestra de la frialdad y del partidismo que le da el Partido Popular en Madrid a absolutamente todo", ha manifestado.

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