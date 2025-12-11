Lluis Orriols analiza las consecuencias que podría tener Sumar si hubiera elecciones ahora: "Tendrían dificultades para configurar un perfil propio"

El profesor Lluis Orriols explica que, según los diferentes estudios de ciencia política, "quienes pactan juntos, la opinión pública acaba asimilándolos, haciendo que se parezca". En este vídeo analiza la situación actual de los socios de Gobierno y de investidura.

Los socios de Gobierno y de investidura siguen apoyando esta legislatura a pesar de los escándalos que rodean al PSOE, pero ¿qué podría pasar con esos si hubiera elecciones, especialmente con Sumar, el socio real de Gobierno y de la coalición?

El politólogo Lluis Orriols, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) explica que, según los diferentes estudios de ciencia política, "quienes pactan juntos, la opinión pública acaba asimilándolos, haciendo que se parezca".

En este caso, detalla el profesor, hay dos tipos de aparejamiento: "Los socios parlamentarios están más distantes, pero los de Gobierno tienen un problema y tendrán dificultades, a ojos de la ciudadanía, de distanciarse de todo lo que está pasando, como son las tramas de corrupción y la trama de los casos de acoso sexual, que, mucho más la segunda, pueden deteriorar el crédito de Sumar".

Por tanto, en un contexto preelectoral, que es algo que, según Orriols, estamos siempre "porque en cualquier momento puede haber elecciones, porque estamos en una situación de máxima debilidad, los socios de Gobierno, señala Orriols, "están en una situación muy difícil, porque si se convocaran elecciones ahora, de forma inesperada, tendrían muchas dificultades de configurarse un perfil propio diferente al Gobierno". En el vídeo podemos ver su intervención completa.

