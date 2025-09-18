Genocidio en Gaza
Lluís Orriols, advierte sobre Gaza: "Este es un intento de aniquilación que es posible conseguir"
El politólogo ha advertido en Al Rojo Vivo que no debemos tomarnos lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza como una "agresión sin más", recordando que ya en el pasado se han vivido situaciones como estas.
Lluís Orriols ha explicado que los estados homogéneos se construyen a través de proyectos de "ingeniería cultural" que consisten en "arrinconar las variedades étnicas y culturales". "Se han hecho a base de barrer de un territorio estas distinciones", ha señalado.
Por tanto, ha recordado que esto que estamos viendo "tan sangrante" ya ha ocurrido en el pasado, "incluso aniquilando la complejidad del mundo".
"Lo que está ocurriendo es un intento de aniquilación que es posible conseguir si se utiliza mucho la fuerza", ha zanjado.