Llamazares, tras pedir Feijóo que vuelva el rey emérito a España: "Cuando la derecha sobreactúa, se convierte en el principal adversario de la monarquía"

El político Gaspar Llamazares reacciona en este vídeo a la petición de Feijóo de que el emérito vuelva, una vez se desclasificaron los papeles del 23-F: "Establecer una relación causa-efecto entre los papeles del 23-F y que vuelva el monarca me parece difícil de entender".

El debate sobre el regreso de Juan Carlos I abierto por Feijóo rompe la tranquilidad de la Casa Real, que ha respondido que la decisión de volver le corresponde solo al emérito y que si vuelve "debería recuperar su residencia fiscal en España".

"A veces, la derecha, cuando sobreactúa, se convierte en el principal adversario de la monarquía", asegura contundente el político Gaspar Llamazares, concejal de Convocatoria por Oviedo. "Establecer una relación causa-efecto entre los papeles del 23-F y que vuelva el monarca, me parece difícil de entender", añade y critica Llamazares.

Fue después de la desclasificación de los papeles del 23-F cuando el líder de la oposición aseguró que el rey emérito debería volver a España, poniendo, al final, el foco de todo esto en la Casa Real.

Pero, por otra parte, Llamazares se muestra de acuerdo con lo que ha dicho la propia Casa Real: "Plantear que vuelva cuando fue él quien se fue y es él quien tiene la decisión de volver... Que vuelva, como ha dicho Casa Real, con los mismos derechos y deberes que cualquier español". En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.