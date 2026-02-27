Gaspar Llamazares, sobre Vox: "Es un partido dogmático que en campaña electoral hace una crisis para depurar a aquellos que le sobran"

El político Gaspar Llamazares, concejal de Convocatoria por Oviedo, reflexiona y analiza en este vídeo la purga que está haciendo la dirección de Vox en los últimos meses: "En Vox es la dirección la que manda", ha asegurado el propio Santiago Abascal.

"No nos va a caber ninguna duda cuando tengamos que tomar decisiones internas y también decisiones en la política española, cuando lleguemos al poder. Y quiero que eso lo sepan todos los españoles", añade el líder de la formación ultra en una declaraciones ante los medios que podemos ver en este mismo vídeo.

Llamazares califica a Vox como un partido plataforma, esto es, "partidos que tienen más importancia en la indignación y en las redes que en la realidad social". Un partido serio, afirma Llamazares, no se carga a nadie en campaña electoral, un partido serio, añade, no crea una crisis y se cepilla a un diputado en campaña electoral.

Por su lado, Antonio García Ferreras asegura tener la sensación de que, "como están tan fuertes [Vox] y les acompaña la ola internacional 'trumpista', creo que se la bufa, literalmente, que les da igual". "Porque no hay política, porque esto no es política, sino otra cosa", responde Llamazares: "Esto es un partido dogmático que en campaña electoral hace una crisis para depurar a aquellos que le sobran".

