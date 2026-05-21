Alberto Garzón reflexiona sobre la imputación de Zapatero: "Es sorprendente cómo con otros presidentes que han tenido casos más sonados no ha pasado nada"

"Es cierto que lo que tenemos por delante apunta de una naturaleza muy fea, independientemente, además, de que finalmente haya se pueda demostrar una ilegalidad cometida", afirma en Al Rojo Vivo el exministro.

El exministro de Consumo, Alberto Garzón, comenta en Al Rojo Vivo lo que ha supuesto para él y la izquierda la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Confiesa que lo ha sentido, "de manera ambivalente".

Esto es, en primer lugar, señala, "es evidente que es la primera vez que ocurre y por lo tanto es una situación grave, y es sorprendente cómo con otros presidentes anteriores que han tenido casos mucho más sonados e indicios mucho más sólidos, no ha pasado absolutamente nada".

Pero sí es verdad, añade, que "lo que tenemos por delante apunta de una naturaleza muy fea, independientemente, además, de que finalmente haya se pueda demostrar una ilegalidad cometida, estamos en una fase en la que si hay en esos indicios elementos que generan una crisis ética y moral en la sociología de izquierdas, supongo que fundamentalmente en el PSOE".

Y recuerda así el 15M: "A pesar de que muchos hicimos el 15M frente a las políticas de Zapatero, sus recortes, sus políticas de rescate de la banca y no de las personas, que condujo a ese ciclo de movilizaciones que comenzó en mayo de 2011, Zapatero, en los últimos años se había destacado por ser un hombre valiente en términos ideológicos y ser capaz de ponerse casi como contrapunto de Felipe González en casi todas las cuestiones políticas y ser partidario de un gobierno de coalición", afirma el exministro.

Igualmente, Garzón recuerda algo que le parece importante: "Creo que debemos poner un poquito de salvaguarda y no hay que sobredimensionar la influencia de Zapatero sobre sobre Pedro Sánchez, porque para empezar, hace unos pocos años el propio Zapatero se negó a apoyar a Pedro Sánchez en la primarias, luego se recuperó esa relación y evidentemente Pedro Sánchez se ha cuidado mucho de no tener una única relación de confianza".

Por último, reconoce que "si finalmente este caso se puede llevar por delante de su legitimidad es un problema serio, sobre todo a un año de las elecciones, porque la izquierda sociológica ya está bastante desesperanzada". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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