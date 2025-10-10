Llamazares, tras conocer que Mazón fue informado antes de El Ventorro de la situación del Poyo: "Ya no hay excusas"

El portavoz de 'Convocatoria en Oviedo' se ha preguntado en Al Rojo Vivo qué es lo que ocurrió el día de la DANA para que un responsable público "no tomase la decisión de avisar" de lo que estaba sucediendo.

Carlos Mazón continúa eludiendo su responsabilidad de lo ocurrido el día de la DANA casi un año después de la tragedia. El presidente de la Comunidad Valenciana descarga dicha responsabilidad ya por completo sobre su exconsellera Salomé Pradas, imputada ya en la causa que investiga las responsabilidades políticas tras la catástrofe.

Ahora, un vídeo muestra cómo al president le avisaron en un acto que tuvo a las 13:45 horas de la mañana de que el barranco del Poyo estaba en alerta. "Desmonta sus argumentos respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar", ha destacado Gaspar Llamazares.

Un momento que ha aprovechado para destacar que la que habla sobre el Poyo es la consejera de su Gobierno. Por tanto, ha dejado claro que ya "no hay excusas".

El portavoz de 'Convocatoria en Oviedo' ha indicado que lo que hay que preguntarse es qué llevó a esta situación, en la que un responsable público "no tomó la decisión de avisar".

