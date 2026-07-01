Llamazares, sobre la cercanía del PP a Vox: "Quiero recordar a Von Papen, que dio la mano a la derecha y terminó dando la Presidencia a Hitler en Alemania"

El concejal de Convocatoria por Oviedo acusa al PP de asumir el discurso de Vox sobre la 'ley de nietos' y el voto exterior.Además, sostiene que los populares han abrazado un debate "propio de la ultraderecha" y evoca a Von Papen para advertir de sus consecuencias.

El concejal de Convocatoria por Oviedo Gaspar Llamazares ha cargado contra el Partido Popular por asumir, a su juicio, el discurso de Vox en torno a la denominada 'ley de nietos' y la propuesta de retirar el derecho al voto por correo a los españoles residentes en el extranjero. La polémica se produce después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara al presidente del Gobierno de estar fabricando "dos millones y medio de votantes".

Para Llamazares, el debate impulsado por la formación de Santiago Abascal responde a una estrategia propia de la ultraderecha que el Partido Popular ha terminado haciendo suya. "El Partido Popular viene de la mano de Vox, no solamente cuando se produzcan las elecciones, sino ahora también en los debates", ha afirmado, antes de sostener que se trata de "un típico debate de la ultraderecha, un típico debate de Trump que debería quedarse únicamente en el marco de los ultras".

El excoordinador de Izquierda Unida ha reprochado al PP que haya cambiado de posición respecto a una legislación en cuya elaboración participó cuando gobernaba. Según ha recordado, la norma sobre los descendientes de exiliados no fue una excepción, sino que se enmarca en una serie de iniciativas anteriores destinadas a reconocer derechos a distintos colectivos.

En este sentido, ha señalado que también se aprobó una regularización para los descendientes de judíos sefardíes, gracias a la cual "decenas de miles", entre 70.000 y 80.000 personas, pudieron acceder a la nacionalidad española.

A juicio de Llamazares, el discurso actual del PP establece una diferencia injustificada entre ciudadanos. "Parece ser que hay españoles de primera y españoles de segunda", ha denunciado, al considerar que los descendientes de los republicanos que se vieron obligados a abandonar España "no tienen los mismos derechos".

Llamazares ha insistido en que la posición defendida por el PP ya no puede atribuirse únicamente a Vox. "Quiero significar que esta posición política no es de la ultraderecha. Esta posición política es del Partido Popular", ha asegurado. A continuación, ha recurrido a una comparación histórica para advertir de los riesgos de esa estrategia política: "Quiero recordar a Von Papen, que dio la mano a la derecha y terminó dando la Presidencia a Hitler en Alemania".

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