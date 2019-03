El propio PP advierte de futuros enfrentamientos entre Aguirre y Cifuentes

UNA CANDIDATURA QUE EMPIEZA CON POLÉMICA

Cristina Pardo repasa cómo ha sido el enésimo 'enfrentamiento' entre la cúpula del Partido Popular y Esperanza Aguirre después de su designación como candidata al Ayuntamiento de Madrid. El conflicto comenzó después de que saliera a la luz que Rajoy quería que Aguirre dejara de controlar el PP de Madrid, luego Aguirre mostró su negativa y acusó de "intoxicar" a la dirección de su formación. La lideresa sostiene que no será candidata si el programa y las listas lo hacen otras personas con las que no coincide. Sin embargo, no este no sería el único foco abierto relacionado con Aguirre, que ya ha lanzado la primera bala a su compañera Cristina Cifuentes diciendo que viene de Alianza Popular.