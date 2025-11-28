Leopoldo Bernabeu: "¿Pruebas? Ábalos ninguna, Koldo todas"

El periodista desmonta la narrativa que presenta a Ábalos como víctima de su subordinado con la frase "Koldo García no es más que un empleado" y reformula las palabras de Claudia Montes: "Las desgracias de Ábalos son consecuencia del buen trabajo de Koldo en su defensa".

En Al Rojo Vivo, el periodista radial Leopoldo Bernabeu —considerado uno de los hombres que mejor conoce a Koldo García— analiza la entrada en prisión provisional sin fianza de José Luis Ábalos y del propio García,una medida adoptada ante lo que el juez califica como riesgo de fuga "extremo". La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para el exministro y 19 para su colaborador por la presunta adjudicación masiva de contratos de obra pública a empresas afines y el cobro de comisiones ilícitas.

Para comenzar, Bernabeu ha valorado las declaraciones de Claudia Montes —Miss Asturias y una de las mujeres vinculadas a la llamada trama de las "amigas" de Ábalos—, quien aseguró: "De Ábalos me da pena, no voy a mentir. Lo peor que le ha pasado en la vida es Koldo". Ante ello, el periodista ha expresado su sorpresa: "Me choca mucho, es absolutamente sorprendente. En todas las conversaciones que he tenido con Koldo García sobre esta mujer, jamás me ha dicho una mala palabra de ella; al contrario, lamentaba profundamente lo que ella estaba diciendo y lo consideraba increíble después de todo lo que había hecho por ella".

Sobre la frase de Montes, Bernabeu ha replicado: "Un señor como Koldo, a las órdenes de dos secretarios de Organización del PSOE en los últimos ocho o diez años, si no se hubiera protegido grabando todo lo que grabó, posiblemente el que estaría en prisión para toda la vida sería él".

En cuanto a la narrativa de Ábalos como víctima de su propio subordinado, Bernabeu ha sido tajante: "Koldo García no es más que un empleado. Es un tipo al que ficha Cerdán, lo lleva al ministerio y lo pone a las órdenes de Ábalos. Y ese hombre hace lo que le dicen que tiene que hacer".

También ha señalado un detalle significativo: "Me ha hablado bien de Santos Cerdán, de Ábalos… no me ha dicho ni una mala palabra de Sánchez".

Finalmente, Bernabeu ha marcado distancias entre uno y otro imputado: "¿Pruebas? Ábalos, ninguna. Koldo, todas", y ha refomulado la frase de Montes: "Las desgracias de Ábalos son consecuencia del buen trabajo realizado por Koldo en su propia defensa".