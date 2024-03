Con el acuerdo para impulsar la ley de amnistía no se agota la lucha por la independencia de Cataluña. Así de claro se ha expresado este viernes Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts per Catalunya, quien en declaraciones a Al Rojo Vivo ha asegurado incluso que "la vía unilateral no está descartada" en caso de no alcanzar un pacto para la puesta en marcha de un referéndum de autodeterminación. "Lo que se ha acabado es un proceso judicial de represión, pero en ningún caso este proceso político".

Un proceso político que, según ha reiterado, "solo se acabará cuando se trate la esencia del mismo, que no es otra que el ejercicio del derecho la autodeterminación de Cataluña". Rius ha dejado claro que sigue siendo el objetivo de la formación encabezada por Carles Puigdemont: "El proyecto político de Junts no sorprende a nadie, es la independencia. Es un proyecto democrático, con el que nos podemos presentar a las elecciones y tener representación en el Parlament de Catalunya, en las Cortes o en el Parlamento Europeo".

"Entiendo que si puedo presentarme a unas elecciones, es legítimo y democrático que pueda implementar mi proyecto político", ha argumentado el dirigente independentista, quien ha puesto en valor no obstante el haber alcanzado "un acuerdo con el PSOE por el cual se ha creado una mesa de negociación internacional con un mediador", así como el impulso a la ley de amnistía. Pero asevera que lo que "siempre ha pedido Cataluña" es un referéndum para que sean los catalanes "los que puedan decidir su futuro político".

Esto es, "si quieren permanecer en el Estado español o no, como han hecho otros estados democráticos europeos e incluso en Norteamérica", ha expresado Rius, poniendo de ejemplo a Canadá con Quebec o a Reino Unido con Escocia. En esta línea, el portavoz de Junts no ha querido aclarar si este acuerdo para la amnistía supone un paso para el rencuentro, como ha indicado el ministro Bolaños: "En Cataluña no ha habido un problema de convivencia entre catalanes, sino un conflicto político entre Cataluña y España".

Ahondado en esta cuestión, el político ha asegurado que ese conflicto se ha dado porque "una mayoría de catalanes que gana las elecciones por mayoría absoluta presenta su proyecto en el Estado español" y este responde "con una represión" por la que acaba "gente en prisión, se encausa a centenares de personas y se obliga a que haya un president de la Generalitat en el exilio desde hace más de seis años", en referencia a Puigdemont. En este punto, Ferreras le recuerda que muchos catalanes no son partidarios de la independencia, por lo que sí ha habido un conflicto entre catalanes.

"No es así", ha afirmado Rius en respuesta, precisando que, "encuesta tras encuesta, desde hace más de diez años, cuando se le pregunta a los catalanes como quieren decidir su futuro político, hasta un 80% invariable quiere votar en un referéndum de autodeterminación". Para el dirigente de Junts, esto es "un consenso enorme". No obstante, ha dejado claro que, de entrada, su partido no apuesta "por la vía unilateral", sino que quiere pactar con el Estado una consulta "legal y vinculante".