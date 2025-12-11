Juanma Romero señala que hay "hundimiento anímico" en el PSOE: "Hasta los dirigentes más optimistas hablan de fin de ciclo"

El periodista ha explicado que miembros del PSOE le trasladan que los escándalos que están saliendo a la luz y que salpican al partido están siendo una "tortura". "Es golpe tras golpe sin que consigan ver la luz", ha señalado.

La trama de Leire Díez, el 'caso Koldo' o las denuncias de acoso sexual. Los escándalos que están saliendo a la luz y que salpican al PSOE están comenzando a afectar al ánimo del partido.

Juanma Romero ha señalado que hay claramente un "hundimiento anímico" entre los socialistas. "Es el momento en el que les veo más bajos de moral", ha reconocido, desvelando que muchos confiesan que está siendo una "tortura". "Es golpe tras golpe sin conseguir ver la luz", ha destacado.

De hecho, ha indicado que algunos de ellos destacan que está siendo una "muerte a pellizcos". "Están en un estado de abatimiento total", ha aclarado Romero, porque se han sumado a los casos de acoso, "que están siendo duros de digerir", la detención de Leire Díez, que ha sorprendido a todo el mundo y abre "una vía de investigación distinta".

Un estado de ánimo que ha reconocido que es "complicado de remontar". "Incluso los dirigentes más optimistas del PSOE hablan de fin de ciclo", ha señalado, dejando claro que el caso de Leire Díez les está trayendo "más dolores de cabeza" de lo que esperaban.

