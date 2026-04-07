Juanma Romero revela qué piensan desde el Gobierno del juicio del caso mascarillas de Ábalos-Koldo: "Consideran que este asunto está ya amortizado"

Este 7 de abril, arranca el juicio por el caso mascarillas: Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por presuntas mordidas a raíz de dos contratos en plena pandemia. El periodista Juanma Romero lo valora en este vídeo.

Este lunes, 6 de abril, arrancaba, 13 años después, el juicio por la llamada operación Kitchen del PP. Este martes, 7 de abril, es el exministro socialista José Luis Ábalos quien se sienta en el banquillo, junto a su exasesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas mordidas a raíz de dos contratos en plena pandemia. Arraca así, el llamado 'caso mascarillas'.

"En el Gobierno ya hace tiempo que consideran que este asunto está amortizado", informa el periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', quien matiza que "desde luego no lo está porque las imágenes impactan. No dejamos de estar viendo a un exministro y a un todopoderoso secretario de organización del PSOE sentado en el banquillo de los acusados, por cierto, bastante desmejorado".

Así como, añade, a "un exasesor, Koldo García, que por lo que estamos viendo en las imágenes parece que se avergüenza de estar allí". Sin embargo, "más vergüenza habría tenido que pasar en su momento, cuando estaban trincando supuestamente a manos llenas, cuando estaban en el ministerio de Transportes", asegura Romero. "Imágenes que impactan, además, en plena precampaña electoral", concluye el periodista, haciendo referencia a las elecciones en Andalucía que se celebrarán este próximo 17 de mayo.

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