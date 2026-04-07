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Escalada bélica

Albares advierte del peligro de un guerra extendida en el tiempo: "Veo un lógica de guerra perpetua en Oriente Medio"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores ha advertido que la situación es "muy grave", haciendo un llamamiento a Irán y EEUU para que inicien una desescalada del conflicto.

Albares advierte del peligro de un guerra extendida en el tiempo: "Veo un lógica de guerra perpetua en Oriente Medio"
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José Manuel Albares ha advertido que la situación en Irán es "muy grave", indicando que, aunque espera que se alcance un acuerdo para poner fin al conflicto, lo cierto es que todos los indicios apuntan a que esto está lejos de que pueda suceder.

"Bombardear infraestructuras energéticas y civiles en Irán y las amenazas de los iraníes van a tener consecuencias gravísimas para la economía mundial y el medioambiente", ha destacado, recalcando que también será "una catástrofe humanitaria".

Un momento que ha aprovechado para recordar que el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma son muy claros respecto a atacar infraestructuras energéticas y civiles, señalando que contemplan que esto entra dentro de la definición de crímenes de guerra.

A pesar de la mediación de varios países para intentar acercar posturas, lo cierto es que siguen estando muy alejadas. "Todo apunta más a una preparación a la guerra", ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores.

Albares ha indicado que él lleva mucho tiempo diciendo que "ve una lógica de guerra perpetua en Oriente Medio", aunque nunca se imaginaba que sería con la implicación de la primera potencia mundial.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, ha hecho un llamamiento para que Irán y EEUU inicien una desescalada, reiterando que las consecuencias del conflicto pueden llegar a ser mucho más graves, extendiendo la guerra de manera casi perpetua.

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