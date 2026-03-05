Juanma Romero: "A Pedro Sánchez se le pueden recriminar muchas cosas, pero no en política exterior, donde ha mantenido siempre una línea consistente"

El periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', analiza la postura de España con respecto al conflicto de EEUU-Israel-Irán y subraya la coherencia que ha tenido siempre Pedro Sánchez en política internacional. En el vídeo, los detalles.

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, asegura que la posición de Pedro Sánchez y del Gobierno de España en la guerra de Irán, contra Trump y Israel, por violar el derecho internacional, "es coherente con la política internacional que ha llevado a cabo este Gobierno de coalición".

Algo en lo que está de acuerdo el también periodista Juanma Romero, de 'El Independiente': "Al presidente del Gobierno se le pueden hacer otro tipo de reproches. Por ejemplo, se pueden hacer reproches por la política interior, por los fichajes que hace, pero no, desde luego, en política internacional, donde además es un espacio en el que se mueve con cierta comodidad".

Y es verdad, añade Romero, que "en todo ello ha mantenido una línea consistente a lo largo de los años. Siempre ha mantenido la defensa de la legalidad internacional, del orden multilateral, de la negociación como vía para solucionar conflictos. Y desde luego, este paso no nos puede sorprender".

Por otro lado, señala Romero que "indudablemente" también hay una voluntad de colisionar con la Administración estadounidense y de medirse con Trump, de convertirse, como decía antes José Enrique Monrosi, en un referente antitrumpista: "Y lo está consiguiendo".

Pero realmente, "quien ha buscado el conflicto de manera deliberada ha sido Trump, porque fue él el que hizo unas declaraciones absolutamente inaceptables ante las que el presidente del Gobierno tenía que salir sí o sí", concluye Romero.

