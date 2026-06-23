Juanma Romero: "El Supremo ha sido bastante benévolo con Aldama, pero el PSOE no debería poner el foco en él, sino en Ábalos"

El periodista considera que la condena a José Luis Ábalos es "severísima" y responde a la voluntad del Supremo de lanzar un mensaje ejemplarizante. Además, cree que el debate no debe centrarse en la pena a Aldama, sino en la implicación de un alto cargo del Gobierno en una trama de corrupción.

El periodista de 'El Independiente' Juanma Romero ha subrayado la dureza de la condena impuesta a José Luis Ábalos, calificándola de "altísima" y "severísima". A su juicio, el Tribunal Supremo ha querido lanzar un mensaje claro con una sentencia "ejemplarizante", dada la gravedad de unos hechos que contribuyen a erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"Este tipo de casos socava la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y es lógico que la Justicia quiera responder con contundencia. Lo que quizá sorprende no es la condena en sí, sino el número de años", ha señalado en Al Rojo Vivo.

El periodista considera además que el fallo tiene un evidente componente pedagógico y aleccionador. "Es una sentencia que, lógicamente, también busca servir de advertencia", ha apuntado.

Respecto a la pena impuesta a Víctor de Aldama, Romero ha reconocido que alberga dudas sobre su alcance, aunque ha advertido de que centrar el debate en ese aspecto supone desviar la atención de lo verdaderamente relevante. "Lo importante es que un poderoso número tres del partido y una figura clave dentro del Gobierno terminó implicado en una trama de corrupción", ha destacado.

En este sentido, ha admitido que Aldama podría haber colaborado antes y de forma más completa con la Justicia, además de evitar la difusión de informaciones falsas. También ha considerado que el Supremo ha sido relativamente benévolo con él. Sin embargo, ha insistido en que ese no debería ser el foco principal de la sentencia. "Lo esencial es la gravedad de los hechos y la responsabilidad de quienes ocupaban posiciones de poder", ha concluido.

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