Juanma Romero destaca la clave del PP tras la derechización de Extremadura, Aragón y CyL: "Tiene que decidir cómo se pliega a las condiciones de Vox"

El periodista Juanma Romero subraya que Vox no se lo pondrá fácil al PP en sus acuerdos para gobernar, pese a no haber llegado al 20% en Castilla y León, pero está en el 19%. En el vídeo, los detalles.

En los tres territorios donde hemos vivido elecciones en este ciclo electoral, Extremadura, Aragón y Castilla y León, se ha vivido una derechización de las regiones. La suma de las derechas es muy superior a la de las izquierdas en las tres regiones.

"Es evidente que estamos en un ciclo expansivo de la derecha y lo hemos visto en las tres elecciones que se han celebrado desde diciembre y, probablemente, lo veamos en Andalucía. No estamos asistiendo a una recuperación de la izquierda en ningún caso", subraya el periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', quien informa que "desde el PSOE son conscientes de que la pequeña subida que experimentaron en Castilla y León, donde ganaron en votos y en escaños, no es suficiente, ni eso va a suponer un cambio de ciclo".

Pero es verdad, añade Romero, que ahora "el PP tiene que tomar esa decisión de cómo se pliega o no se pliega a las condiciones que pone Vox". El periodista señala además que no cree que se lo vaya a poner nada fácil al PP, por mucho que los de Abascal "hayan tenido un cierto frenazo que veremos si es coyuntural o estructural", porque aún así los números de Vox "son los que son y estos le han favorecido".

Esto es, según recuerda Romero, las elecciones de Extremadura y Aragón, las adelantó el PP para intentar erosionar al PSOE y sobre todo, para intentar desprenderse de la tutela de Vox y no lo ha conseguido, "por mucho que ahora en Castilla-León haya tenido un resultado que ha sido sorprendentemente bajo para los estándares que teníamos, pero es que Vox está en el 19% de los votos, que es muchísimo"., concluye Romero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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