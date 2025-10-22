Juanma Romero, sobre la advertencia de Junts al Gobierno: "En Moncloa creen que todo esto es, en parte, una teatralización"

El periodista explica en Al Rojo Vivo que, pese a que el PSOE no cree que la legislatura esté en peligro, "este aviso ha sonado de manera distinta, y Sánchez no ha respondido porque no se esperaba esa interpelación".

La tensión entre el Gobierno y Junts es cada vez mayor. Este miércoles, Míriam Nogueras, portavoz del partido independentista en el Congreso, ha amenazado a Pedro Sánchez con truncar la estabilidad del Ejecutivo. "Hablemos menos de cambios de horario y más de la hora del cambio", ha pedido Nogueras en la sesión de control al Gobierno.

El periodista Juanma Romero señala que para el PSOE "este aviso ha sonado de manera distinta, y Sánchez no ha respondido porque no se esperaba esa interpelación".

No obstante, el colaborador de Al Rojo Vivo aclara que "en Moncloa creen que todo esto es una teatralización, que no se ha roto nada, y que hay calma mientras Junts no diga que apoyará una moción de censura del PP".

En cualquier caso, este distanciamiento complica al Ejecutivo aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ya que la aritmética parlamentaria hace imprescindibles los votos del partido de Carles Puigdemont.

"El Gobierno sigue pensado que los Presupuestos van a estar muy complicados, pero aun así los va a presentar", argumenta Romero, que concluye aclarando que "el Gobierno es muy consciente de que, para que los presupuestos salgan, tiene que convencer a Junts".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.