Juanma Lamet señala a Zapatero como la pieza clave del sanchismo: "Es el pilar de carga de todo el proyecto"

El periodista que el futuro político de Pedro Sánchez atraviesa un "punto de inflexión" y sostiene que el Partido Nacionalista Vasco ya empieza a tomar posiciones ante un posible cambio de ciclo.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet analiza el impacto político que tendría para Pedro Sánchez la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien definió como la pieza central del actual proyecto político del sanchismo.

"El más importante de los tres ejes o pilares en los que se sustenta Sánchez es Zapatero", afirma Lamet, antes de insistir en que, por encima de Begoña Gómez o del hermano del presidente, "Zapatero es el pilar de carga de todo el proyecto".

El periodista sostiene que el futuro político del jefe del Ejecutivo depende directamente de la evolución judicial del expresidente socialista. "El presidente del Gobierno se va a fumar un puro con lo que dice el PNV. Pero, por supuesto, está muy intranquilo porque su futuro político depende de la suerte jurídica de Zapatero", señala.

A juicio de Lamet, la legislatura atraviesa un momento decisivo. "No hay medias tintas. Estamos en un punto de inflexión de la legislatura y, si se consuma todo lo que vemos diariamente en el auto, sería claramente un fin de ciclo que abocaría a elecciones", advirte.

En ese contexto, interpreta los movimientos del Partido Nacionalista Vasco no como una amenaza al Gobierno, sino como una forma de tomar posiciones ante un posible deterioro irreversible del Ejecutivo. "El PNV no está lanzando un órdago. Está consumando una situación política", afirma.

Lamet asegura que las palabras pronunciadas recientemente por Aitor Esteban buscan marcar distancias con el Gobierno de Sánchez en caso de que la investigación avance. "El PNV ha dicho: 'yo estoy aquí por si la investigación avanza y Zapatero cae', porque no se puede permitir hundirse de la mano de un Gobierno que implosione por culpa de los jueces", explica.

Además, vincula esta estrategia a la competencia electoral que mantienen los nacionalistas vascos con EH Bildu. "Cuanto más se alargue la legislatura, más beneficia a Bildu y menos al PNV", apunta.

Pese a todo, Lamet cree que Sánchez resistirá mientras pueda. "Ha entendido una máxima que siempre decía José María Aznar: 'un día más en La Moncloa es un día menos para el enemigo'. Aguantará todo lo que pueda", concluye.

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