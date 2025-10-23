Juanma Lamet reacciona al vídeo difundido por dirigentes del PP andaluz contra la asociación Amama: "No sé si me resulta más repugnante, más mezquino, más bajuno o más vergonzoso"

En Al Rojo Vivo, el periodista lamenta que Juanma Moreno no haya condenado el vídeo contra Amama, advirtiendo de un grave daño a la credibilidad del Gobierno andaluz. Reclama actuar con nuevos protocolos e inversiones para evitar que se repita.

Tras la difusión del video contra Amama que varios dirigentes del PP andaluz han compartido en sus redes sociales, el periodista Juanma Lamet ha reaccionado con contundencia en Al Rojo Vivo: "No tengo dudas sobre el vídeo; lo que tengo dudas es si me parece más repugnante o más mezquino, más bajuno o más vergonzoso".

Lamet ha subrayado que se trata de una falta de respeto hacia las víctimas, afirmando que "todo lo que suponga mirar a las víctimas desde un prisma de siglas es una falta de respeto tremenda".

El periodista también ha lamentado la reacción del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien según ha dicho "reconoció haber visto el vídeo, pero no lo calificó ni se desmarcó de él". En palabras de Lamet:" Podría haber dicho que le parecía desagradable o que no lo compartía, pero optó por dejarlo pasar".

En su análisis, Lamet considera que este episodio ha abierto un grave agujero de credibilidad en la gestión de Juanma Moreno. "Si lo miramos en términos políticos utilitaristas —añadió—, quizá hasta sea positivo que haya elecciones a la vuelta de la esquina, porque eso acelerará la respuesta. Pero esa reacción debe construirse de la mano de las víctimas, sin caer en el barro de politizarlo todo ni utilizar a quienes no tienen nada que ver con la batalla partidista".

Por último, Lamet ha insistido en que lo verdaderamente importante es actuar para que hechos así no se repitan: "Lo esencial ahora es poner en marcha nuevos protocolos y realizar las inversiones necesarias para que nunca más vuelva a ocurrir en Andalucía algo como esto".