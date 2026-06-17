Juanma Lamet: "Por primera vez he visto a Sánchez perder con claridad su enfrentamiento con Feijóo"

Ante las acusaciones a Zapatero, el periodista de 'El Mundo' ve al Gobierno "desnortado" y "grogui", debilitado por distintos frentes que, a su juicio, le han hecho perder la iniciativa política y lo mantienen en una situación de creciente desgaste.

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', ha cargado contra las teorías esgrimidas por el PSOE sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para desacreditar las investigaciones judiciales, subrayando que esos argumentos se desmoronan en cuanto se contrastan con los hechos. "Qué fácil es desmontar las mentiras cuando se tienen datos", ha afirmado.

Según Lamet, frente a quienes han sostenido de forma reiterada la existencia de una supuesta conspiración de Estados Unidos basta acudir a la información contrastada para que ese relato "se caiga como un azucarillo en el agua".

Para el periodista, las declaraciones de la ministra Diana Morant son reflejo de "un Gobierno completamente desnortado". Lo argumenta a partir de lo observado en la sesión de control celebrada esta mañana en el Congreso: "Por primera vez he visto a Pedro Sánchez perder con claridad su enfrentamiento con Alberto Núñez Feijóo". Lamet reconoce que el presidente del Gobierno suele partir con ventaja en este terreno. "Sánchez es mejor parlamentario, mejor orador y normalmente exhibe una solvencia muy acreditada en el debate político", ha explicado. Sin embargo, considera que en esta ocasión el resultado fue distinto.

A su juicio, el Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad política. "El Gobierno está ahora mismo grogui", ha afirmado. Y ha enumerado las razones: "Tiene a quien era su principal referente moral sentado en el banquillo; afronta además un caso que, aunque le perjudique menos electoralmente, puede ser incluso más grave, como es el caso Leire, que aparece en informes durísimos de la UCO; y, sobre todo, ha perdido la iniciativa política".

Con ese contexto de fondo, Lamet considera que las explicaciones ofrecidas por Diana Morant resultaron insuficientes. "Hay que reconocerle al menos que es de las pocas que comparecen y dan explicaciones", ha apuntado. Pero su conclusión es contundente: "Las explicaciones que ha dado han sido tan poco convincentes que, para eso, casi habría sido mejor quedarse callada".

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