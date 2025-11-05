Juanma Lamet: "Si la pareja de Ayuso es una víctima, yo también quiero ser víctima y ganar dos millones de euros al año"

El periodista analiza la comparecencia de González Amador, a quien acusa de presentarse como víctima y de desviar el foco hacia una "batalla de relatos". "A mí me interesan los hechos, y de eso estamos hablando muy poco", advirte el periodista.

El periodista Juanma Lamet ha analizado la comparecencia de Alberto González Amador, en la que el empresario se ha presentado como víctima. "Me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España o me suicido", ha declarado entre gestos de indignación, señalando al fiscal general del Estado por la filtración del caso y marcando distancia con Miguel Ángel Rodríguez.

Lamet ha ironizado sobre el discurso de González Amador: "Si la pareja de Ayuso es una víctima, yo también quiero ser víctima: ganar dos millones de euros al año, dar un pelotazo con una empresa sin ingresos y comprar otras sin actividad para acceder a más contratos con compañías que trabajan para la Comunidad de Madrid, presidida por mi pareja".

"Yo también quiero ser víctima así", ha reiterado con sarcasmo.

El periodista ha subrayado que lo ocurrido "es una batalla de relatos performativos y políticos" en la que "el señor González Amador venía bastante bien aleccionado de casa para señalar al fiscal general y desviar el foco hacia los bandos y los relatos blancos o negros".

Por último, el periodista ha subrayado su interés por ceñirse a la realidad frente al ruido político: "A mí lo que me interesan son los hechos —ha recalcado—, y de eso estamos hablando muy poco, porque todo esto se está convirtiendo en una guerra de relatos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.