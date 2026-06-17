Juanma Lamet: "A lo mejor Zapatero es capaz de dar explicaciones penales y procesales, pero no va a poder dar explicaciones morales y éticas"

El periodista de 'El Mundo' considera que el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero es el más dañino para el Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, el expresidente podrá defenderse en el plano judicial, pero no en el ético, moral ni reputacional.

Para el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet, el caso que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero representa la amenaza más seria para el Gobierno de Pedro Sánchez de entre todas las que han cercado al Ejecutivo en los últimos meses.

"Este es el caso que más afecta al Gobierno de todos los que lo rodean, porque Zapatero es una viga maestra de todo el proyecto parlamentario y político de Pedro Sánchez", sostiene el periodista, que subraya el peso que el exmandatario ha adquirido en la arquitectura política del sanchismo, tanto dentro como fuera de España.

Lamet considera que las explicaciones ofrecidas hasta ahora son insuficientes y reclama una respuesta más contundente por parte del expresidente. "Hacen falta muchas, muchas explicaciones y, a lo mejor, Zapatero es capaz de dar explicaciones penales y procesales sobre algunos de los hechos que se investigan o de los delitos de los que se le acusa", afirma.

Sin embargo, cree que el problema trasciende el ámbito judicial. "Las explicaciones éticas, morales o estéticas no las va a poder dar", asegura. A su juicio, el mero hecho de que un expresidente del Gobierno conserve en una caja fuerte joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros, muchas de ellas procedentes presuntamente de regalos recibidos de países extranjeros, supone un enorme coste reputacional.

"Ética, estética y moralmente, el daño que ya ha hecho Zapatero es tremendo", sentencia. Lamet añade que la falta de una respuesta pública clara ha agravado la situación política: "El Gobierno lleva un mes desangrándose lentamente porque sabe que uno de sus principales pilares está en la picota y no termina de ofrecer las explicaciones que se le exigen".

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