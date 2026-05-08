Juanma Lamet, crítico con la oposición por el brote de hantavirus: "Empiezo a pensar que el PP no quiere que esto salga bien para poder desgastar al Gobierno"

En Al Rojo Vivo, Juanma Lamet critica el tono del PP y de Cuca Gamarra, defiende que Canarias ofrece más garantías sanitarias que Cabo Verde y pide responsabilidad política para no dañar la imagen de España.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet analiza el malestar del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por la gestión del desembarco en las islas del crucero afectado por el brote de hantavirus.

Según explicó, durante las primeras 48 horas de la crisis institucional Clavijo reclamó de forma insistente más información y una mayor implicación del Gobierno central:"Le escribió tanto al presidente del Gobierno como a su director de Gabinete para pedir información y para que le permitieran participar telemáticamente en las reuniones de coordinación entre los ministerios y La Moncloa. Pedía que lo llamaran, que lo citaran a reuniones, que pudieran hablar cara a cara y que compartieran con él los informes de la Organización Mundial de la Salud o incluso del ECDC, la Agencia Europea de Control Sanitario. Y todo eso no se lo estaba facilitando de manera automática el Gobierno central al Ejecutivo canario".

Lamet asegura comprender parte de las críticas de Clavijo y defendió que, si el Ejecutivo decide que el barco llegue a Canarias, debe contar con la comunidad autónoma: "Entiendo esa crítica de decir: si vas a aceptar que el barco llegue a mi comunidad, cuenta conmigo y déjame ayudarte. Ese debería ser el mensaje tanto de Clavijo como del PP: queremos colaborar para que España salga reforzada de esta operación".

Sin embargo, también cuestiona el tono empleado por el Partido Popular y, en concreto, por Cuca Gamarra:"Escuchando a Cuca Gamarra hablar de caos absoluto y de un Gobierno fallido, empiezo a pensar que el PP tiene ganas de que esto salga mal para poder atacar al Gobierno".

El periodista también responde a quienes plantean que toda la operación podría haberse desarrollado en Cabo Verde con apoyo de la OMS, defendiendo que Canarias ofrece mayores garantías sanitarias: "Clavijo sostiene que todo se podría haber hecho en Cabo Verde trasladando allí el operativo de la OMS, pero yo creo que es mejor hacerlo en Canarias. Cabo Verde ocupa el puesto 135 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU; es un país con menos recursos y es difícil que tenga las mismas garantías de seguridad sanitaria que existen aquí".

Finalmente, Lamet va más allá y pide responsabilidad política para evitar dañar la imagen internacional de España: "España tiene que sorprender al mundo y lograr que esta operación salga bien. La oposición debería medir mejor sus palabras. Cuando se pasa de frenada, el debate deja de centrarse en el Gobierno y empieza a volverse contra ella. Pedir información y ofrecer ayuda, sí; alimentar otra vez discursos conspirativos o decir que todo es un caos, no. Eso no es eficaz y perjudica la imagen del país".

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