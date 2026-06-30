José Muñoz, tras la querella del PSPV contra Mazón: "Mintió deliberadamente en el conocimiento de los fallecidos"

El PSPV ha presentado una querella contra Carlos Mazón por falso testimonio en la comisión de investigación de la DANA. En Al Rojo Vivo, José Muñoz asegura que "no podíamos permitir que Carlos Mazón pudiera mentir libremente en el Congreso y que eso quedara impune".

El PSPV-PSOE ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por falso testimonio ante la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados.

Según la querella, Mazón falseó el listado de llamadas que realizó aquel día; ofreció un relato incorrecto sobre su recorrido desde el restaurante El Ventorro hasta el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en l'Eliana; aseguró que no conoció la existencia de víctimas mortales hasta bien entrada la madrugada; tergiversó las ayudas prestadas por el Gobierno de España y faltó a la verdad sobre las conversaciones mantenidas con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha defendido la presentación de la querella al considerar que "no podíamos permitir que Carlos Mazón mintiera libremente en la comisión de investigación del Congreso y que eso quedara impune".

Muñoz sostiene que el Partido Popular está intentando que la gestión de la DANA "caiga en el olvido", mientras Mazón continúa aforado como diputado autonómico. "Creemos que es necesario mantener la presión política y judicial, tanto por respeto a las víctimas como para evitar que un falso testimonio quede sin consecuencias", ha afirmado.

Durante la entrevista, el dirigente socialista ha señalado dos contradicciones que considera especialmente graves. La primera hace referencia al denominado "apagón informativo". Según ha explicado, los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell demuestran que Mazón ya estaba dando instrucciones a sus consellers desde las 8.15 horas y que conocía desde primera hora la gravedad de la situación, con carreteras cortadas y colegios suspendiendo las clases.

El segundo tiene que ver con el momento en el que conoció la existencia de víctimas mortales. El dirigente socialista recuerda que Mazón aseguró en el Congreso que no supo de los primeros fallecidos hasta las 5.30 de la madrugada del día siguiente. Sin embargo, sostiene que la investigación acredita que recibió un mensaje del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a las 23.26 horas en el que ya se hacía referencia a víctimas. "Mintió deliberadamente en el conocimiento de los fallecidos", ha afirmado Muñoz, quien considera que se trata de una cuestión "especialmente grave" porque afecta a la pérdida de vidas humanas.

Preguntado por la actitud del president, Muñoz ha afirmado que Mazón actúa "con absoluta tranquilidad" porque se siente respaldado por la dirección nacional del Partido Popular. "No tiene ningún cargo de conciencia. Se siente impune porque el Partido Popular se lo permite", ha concluido.