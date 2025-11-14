Pérez Llorca se reúne con la dirección de Vox para buscar un acuerdo de investidura: "Ha habido buena sintonía"

¿Qué ha dicho? El candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat ha avanzado que serán "muy transparentes cuando haya novedades relevantes" sobre la negociación.

El candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha mantenido una reunión con la dirección de Vox para tratar de alcanzar un pacto de investidura y convertirse en el nuevo 'president'.

Así lo ha anunciado el propio Pérez Llorca en un mensaje publicado durante la tarde en su cuenta de la red social X, en el que ha destacado que en el encuentro con el partido presidido por Santiago Abascal ha habido "buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo" por parte de ambas formaciones.

El síndic del PP en Les Corts ha valorado la "responsabilidad con la reconstrucción" tanto del PP como de Vox y ha señalado que esta cuestión es de "máxima prioridad para ambas formaciones". Además, el dirigente 'popular' ha avanzado que serán "muy transparentes cuando haya novedades relevantes" sobre la negociación entre el PP y Vox.

Esta semana, Vox advirtió al PP de que no negociará con la dirección nacional de 'Génova' el relevo de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, sino que hablará directamente con el candidato propuesto por los 'populares', Juanfran Pérez Llorca.

El partido llevaba días urgiendo a los 'populares' a que decidieran ya el candidato para sustituir a Mazón y, a partir de ahí, poder hablar de políticas concretas.

Finalmente, los 'populares' optaron por Juanfran Pérez Llorca, una figura que resultaba cómoda para Vox por ser el negociador con la dirección del partido para el acuerdo con Mazón tras las autonómicas de 2023 y los presupuestos postdana de la Generalitat, que ya incluyeron las exigencias de los de Santiago Abascal en materia de políticas ecológicas y de inmigración.

Tras ser designado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a suceder a Carlos Mazón, Pérez Llorca aseguró que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para convertirse en 'president'.

Construir diques y presas, las condiciones de Abascal para investir a Pérez Llorca

Santiago Abascal le ha dejado claro a Alberto Núñez Feijóo cuáles son las condiciones que le pone para apoyar la investidura de Pérez Llorca como president de la Comunidad Valenciana y así evitar tener que ir a elecciones.

"Ese es el pacto que nosotros les proponemos: movilizarnos para que se hagan presas y diques necesarios en Valencia", ha destacado. El líder de Vox ha dejado claro que le da igual que les llamen "negacionistas" por estas exigencias que, según dicen, imponen para que "no mueran españoles".

Además, Vox ha puesto encima de la mesa la petición de prohibir que las mujeres que lleven velo puedan cobrar una renta mínima para familias vulnerables. Aún hay que ver si lo acepta el PP. Lo que sí ha aceptado son los diques y presas.

