El exministro de Defensa, José Bono, fiel a su estilo directo, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la polémica suscitada en torno al ministro de Consumo Alberto Garzón y a las macro explotaciones ganaderas.

Queriendo dejar claro que no mantiene una relación ni de amistad ni de enemistad con Garzón, Bono ha destacado tres puntos de este polémica. Así, cree en primer ligar que el ministro de Agricultura Luis Planas habría tenido más peso internacional y estaría más capacitado para hablar del sector ganadero.

En segundo lugar, y sobre si la polémica está en si hay carne de mejor y de peor calidad, el exministro se muestra contundente. "No hace falta ser muy listo", cree Bono, ya que es algo tan evidente que sólo hay que ir al mercado y verlo, "hay solomillo y hay zancas de pollo".

Y un tercer aspecto más en clave política. Explica Bono que algunos cuando dijeron que Garzón había hablado, sin leerlo, ya empezaron a demonizarlo. Yo creo que hay obligación de defender el medio ambiente y de comer sano, y además el ministro está en su derecho de decir lo que quiera. "Solo faltaría que un ministro no pueda hablar porque es ministro", explica. Un punto con el que recuerda una anécdota de su paso por el Gobierno. "Una vez me llamaron desde Moncloa para decir que no hablara de un tema y luego un periodista me pregunto precisamente por ese tema. Yo le dije que Moncloa me había dicho que no hablara de ello y Moncloa nunca más me volvió a dar ninguna pauta de este tipo", confiesa Bono.

Y por último una crítica directa al ministro. Si Garzón cree que se produce una ilegalidad en la producción cárnica española, el ministro no debe decirlo en un periódico internacional. Tiene un periódico adecuado totalmente para la ocasión, que se llama Boletín Oficial del Estado. Por lo demás, tiene derecho a comer carne, a no comerla… a decir lo que piensa y el resto debemos leer antes de criticar.