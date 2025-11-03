Joaquim Bosch, de la declaración de Vilaplana ante la jueza: "Es muy importante, ya que sabemos que hubo conversaciones entre Pradas y Mazón"

El magistrado analiza en este vídeo la importancia que puede tener la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en 'El Ventorro' durante la fatídica tarde de la tragedia de la DANA.

El mismo día en que Carlos Mazón ha anunciado su salida del Govern, aunque en ningún momento ha pronunciado la palabra dimisión, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él durante cuatro horas la tarde de la DANA, declaraba ante la jueza de Catarroja como testigo. Vilaplana ha declarado que Mazón usaba el móvil durante la comida, pero asegura, no obstante, que no parecía tener prisa

"Su declaración puede ser muy importante, desde el momento en que sabemos que hubo conversaciones entre Salomé Pradas y Mazón que versaban sobre la gestión de la emergencia", afirma Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

"Y esas conversaciones pueden arrojar luz sobre si hubo algún tipo de actuación negligente por parte del president", añade el magistrado. Porque, tal como argumenta, "Vilaplana estaba en el restaurante y pudo escuchar cosas que dijo Mazón y haber recibido algunos comentarios (...)".

De este modo, en función de lo que diga Vilaplana en esa testifical, "la causa podría tener algún tipo de vuelco", afirma Bosch. Sobre todo, añade el magistrado, "si ella indica que Mazón dirigía, ordenaba o marcaba directrices sobre, por ejemplo, el envío de la alerta. Pero si ella no revela nada de lo que dijo Mazón, dificultaría más cualquier posible incriminación penal de él, aunque las diligencias están abiertas", concluye Bosch.

