Juanma Romero exige al PP el relevo del presidente valenciano: "No tiene sentido mantener a alguien que está políticamente muerto"

A un año de una de las mayores tragedias vividas en Valencia, el periodista cuestiona la actitud del presidente Carlos Mazón y critica duramente la decisión del PP de mantenerlo en el cargo.

Juanma Romero, sobre las víctimas de la DANA: "Con cada mentira de Mazón, con cada desvergüenza, aumenta el dolor de las víctimas y sus familias"

A un año de una de las mayores tragedias vividas en Valencia, el periodista Juanma Romero sigue sorprendido y dolido por la actitud del presidente Carlos Mazón: "A cada mentira del presidente, a cada desvergüenza que vamos conociendo, aumenta el dolor de las víctimas".

Romero considera que el Partido Popular "no ha sabido dimensionar la situación" y que "lo más sensato habría sido promover el relevo de Mazón, aunque eso les costara el propio poder".

Para el periodista, "no tiene sentido mantener a una persona que está muerta políticamente, que solo causa más dolor a las víctimas y que no deja de mentir".

Ante este panorama, lanza una advertencia a la dirección del PP: "Tienen que pensárselo muy bien, porque no pueden mantenerlo así hasta las elecciones autonómicas, cuando sean".

