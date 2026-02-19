Joan Tardá, tajante sobre el plan de Rufián: "Aquí hay un bien superior a alcanzar, que la gente entiende perfectamente: que no gobiernen PP y Vox"

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, está de acuerdo con el plan de Rufián, pero analiza en este vídeo algunos aspectos clave que, según su juicio, debería hacer el actual portavoz de ERC en el Congreso.

Joan Tardá, exportavoz de ERC en el Congreso, hace una primera valoración del acto de Gabriel Rufián, actual portavoz de ERC en la Cámara baja, con Emilio Delgado (Más Madrid), para unir a las izquierdas en algo así como un frente común para frenar a Vox.

Rufián quiere ganar a Vox, provincia por provincia. Para ello, se debe presentar en cada provincia un solo partido de izquierdas: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", decía este miércoles ante una Sala Galileo abarrotada de gente.

Uno de los que apoya a Rufián en todo esto es Joán Tardá, sin embargo quiere matizar algunas claves. Primero, asegura Tardà que "aquí, hay un bien superior a alcanzar y la gente lo entiende perfectamente: que PP y Vox no gobiernen".

Porque siempre, añade, "existe una primera vez, y siempre que la derecha ha llegado a la Moncloa ha estado ocho años como mínimo, razón por la cual ni la catalanidad ni las clases populares del conjunto del Estado se pueden permitir ocho años de gobierno de la derechona fascistoide".

Por otro lado, subraya Tardá que hubiera sido "más interesante" por parte de Rufián "hablar de compartir": "Por ejemplo, en Cataluña se va a dar un debate en los próximos meses, que es el que, sin renunciar a los logos de los partidos, se presenta un frente de izquierdas para que figuren en la misma papeleta Comuns, CUP y Esquerra".

De este modo, pregunta: "Si es posible hacer un frente de izquierdas en Cataluña, o a menos se intentará y habrá un debate dentro de ERC, que algunos defendemos, ¿por qué no puede darse lo mismo fuera de Cataluña?".

Para Tardá, hay una clave clara: "Por desgracia, Sumar y Podemos andan a la greña. Y esto es lo que a mí, visto con toda prudencia y sin ánimo de ofender a nadie, teniendo en cuenta el temporal que se nos avecina, debería ser motivo de reflexión", concluye el de ERC.

