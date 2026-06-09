Joan Tardà, sobre la directora de la Guardia Civil: "No creo que sea cesada, se lo jugará todo en la comparecencia del Senado"

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, reacciona en directo a la citación de Mercades González, quien declarará en el Senado el próximo 16 de junio, en el contexto del llamado caso Leire.

El PP, quien tiene mayoría en el Senado, cita a la directora de la Guardia Civil, Mercades González, el 16 de junio en la Cámara Alta tras posponer su comparecencia por motivos de agenda, para dar explicaciones por el caso Leire.

La directora de La Benemérita supuestamente ha mentido ya que dijo no conocer a Leire Díez y según el informe de la UCO, González se habría reunido tres veces con la exmilitante socialista entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Antonio García Ferreras, antes de dar paso a Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y analista habitual en Al Rojo Vivo, critica lo "incomprensible" de que González aún no haya sido cesada. Sin embargo, Tardà reitrera que "no será cesada" y que "se lo jugará todo en la comparecencia del Senado".

Así, tal como argumenta el político, "en la comparecencia tendrá que lidiar con con senadores difíciles, algún jabalí... Y luego, aún cuando alguien intente echarle un cable, las contradicciones son evidentes".

Otra cosa es que "luego las conclusiones de las comparecencias son difusas y y los medios ponen énfasis en lo que les interesa y al final la ciudadanía tiene a veces un empacho", afirma Tardà, pero sí, "creo que se la juega en la comparecencia del Senado, que además no será fácil lidiar con lo que le espera", finaliza Tardà.

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