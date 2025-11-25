Joan Tardà cree que la calma tras la condena al fiscal durará poco: "El PP necesita carburante explosivo, abrirán otro flanco"

El exportavoz de ERC cree que el Partido Popular no tardará en volver a la carga contra el Gobierno tras el nombramiento de Teresa Peramato: "¿De qué le sirve al PP moderarse? Es inevitable que abran otro flanco".

El nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado ha sido recibido con cautela. Su amplia trayectoria y prestigio en la carrera judicial le avalan y, por el momento, hacen que la oposición no sea especialmente agresiva con su designación como sucesora de Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, Joan Tardà cree que "esto va a durar poco", ya que, "el Partido Popular necesita carburante explosivo". "Es la lógica interna que ha ido construyendo estos meses", asegura el exportavoz de Esquerra Republicana de Catalunya.

Por ello, el colaborador de Al Rojo Vivo cree que, tras la calma inicial provocada por la dimisión de García Ortiz, Génova volverá a la carga contra el Gobierno aumentando la crispación: "¿De qué le sirve al PP moderarse? Es inevitable que abran otro flanco".

Una opinión de la que difiere Lucía Méndez, que cree que el de Peramato es un perfil adecuado para encabezar una nueva etapa en la Fiscalía General del Estado: "Tiene el reto de recuperar el prestigio de la Fiscalía y la normalidad en su funcionamiento, y creo que, por su trayectoria, es una persona que puede conseguirlo", defiende la periodista.

