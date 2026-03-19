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Joan Tardà advierte: "El PSOE haría bien en no ofrecer a la ciudadanía una nueva derrota parlamentaria"

El ex portavoz de ERC Joan Tardà advierte de que el margen del Gobierno para pactar medidas anticrisis es muy limitado: "La manta de los apoyos es cortísima". A su juicio, esto reducirá su alcance: "Serán escasas y probablemente poco apropiadas".

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En Al Rojo Vivo se ha debatido sobre la negociación de las medidas anticrisis que el Gobierno prepara ante la guerra en Irán y sus efectos, y que el presidente, Pedro Sánchez, anunciará este viernes.

Desde la perspectiva del exportavoz de ERC Joan Tardà, el margen del Ejecutivo es muy limitado: "La manta de los hipotéticos apoyos es cortísima. Si te tapas los pies, te resfrías; y si te cubres arriba, se te quedan los pies helados".

El exportavoz ha señalado que "estamos atrapados por la aritmética parlamentaria y por el inmovilismo del PNV y Junts en cuestiones clave desde el punto de vista social, que rehúyen por temores demoscópicos y razones sociológicas".

En este contexto, Tardà advierte de que el Gobierno debe medir bien sus pasos: "La coyuntura parlamentaria da para lo que da. El Partido Socialista haría muy bien en no ofrecer a la ciudadanía una nueva derrota parlamentaria. Solo debería llevar a votación aquello que pueda ser apoyado por quienes sostienen esa 'manta corta'".

Además, apunta a una contradicción de fondo: "No hay más cera de la que arde. El Gobierno juega con ventaja porque sabe que la izquierda parlamentaria, aunque los avances sean mínimos, no va a romper ni a votar en contra. Es la misma contradicción de siempre".

A su juicio, esto marcará el alcance de las medidas: "Serán escasas y probablemente poco apropiadas. Pero no hay más margen".

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