Joan Coscubiela, sobre el PP tras las declaraciones de Guardiola: "El virus de la conspiración lo han asumido como propio"

El analista ha indicado que uno de los "dramas" de la situación política actual es la facilidad con la que las derechas conservadoras, "hoy reaccionarias", han asumido la agenda de la extrema derecha y también "su lógica".

El PP ha decidido embarrar la etapa final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo por el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Badajoz.

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha llegado a hablar de "robo de la democracia" o "ataque a la libertad", mientras que la principal teoría de la Guardia Civil, quien investiga el caso, es que se trata de delincuencia común.

Joan Coscubiela ha analizado la actitud de Guardiola, dejando claro que no hay "pucherazo" y que decir eso una "barbaridad". "Es increíble la capacidad que tiene el PP para que le pase lo de la rana con el escorpión", ha reconocido, haciendo referencia a que después de haberle "picado" mil veces, continúa insistiendo en dejarse "picar" por el virus de la conspiración de la extrema derecha.

"Probablemente esto sea porque lo han asumido como propio", ha reconocido. Un momento que ha aprovechado para destacar que uno de los dramas de la situación política actual es la facilidad con la que las derechas conservadoras, "hoy reaccionarias", han asumido la agenda de la extrema derecha y también "su lógica".

"Lo de la conspiración es brutal porque deteriora el sistema democrático", ha advertido, indicando que esto es algo a lo que ya recurrió Alberto Núñez Feijóo.

Por tanto, considera que esto empieza a ser preocupante, porque demuestra hasta qué punto el PP se ha dejado "infiltrar" por la agenda, la ideología y las "actitudes antidemocráticas" de Vox, añadiendo que ahora "son suyas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.