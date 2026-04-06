Jesús Núñez Villaverde: "Irán no puede competir militarmente con EEUU, pero juega la batalla en el terreno económico"

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria analiza en Al Rojo Vivo el rescate del piloto estadounidense en Irán, una de las operaciones más arriesgadas recientes: "Si sobreviven, alguien irá a sacarlos cueste lo que cueste".

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde, ha analizado en Al Rojo Vivo el espectacular rescate del segundo piloto estadounidense derribado en Irán, una operación que ha sido calificada como una de las más complejas y arriesgadas de los últimos años.

El militar, herido y aislado en una zona montañosa, logró sobrevivir durante casi dos días mientras era perseguido por fuerzas iraníes, hasta que finalmente fue evacuado en una misión marcada por el fuego enemigo, maniobras de distracción y un enorme despliegue de medios.

Para Núñez Villaverde, el operativo "demuestra la enorme capacidad tecnológica de la maquinaria militar estadounidense", recordando además otras operaciones de alto impacto basadas en esa superioridad tecnológica aplicada al ámbito militar.

Sin embargo, el analista pone el foco en otro elemento clave: la doctrina de no abandonar a ningún soldado. "Cuando estos pilotos entran en territorio hostil saben que, si sobreviven, alguien irá a sacarlos cueste lo que cueste. Y esto ha costado mucho", explica.

En ese sentido, detalla el enorme despliegue necesario para la misión: al menos dos aviones de transporte, varios helicópteros y un coste que podría superar los 300 millones de dólares, además de la destrucción de aeronaves que no podían ser recuperadas para evitar que cayeran en manos enemigas. Todo ello, subraya, "para salvar a una sola persona".

Durante su intervención, el experto también analizó si esta operación evidencia la debilidad del régimen iraní: "Desde luego, porque no han conseguido evitar que esto se llevara a cabo". Y añade que, de haber capturado al piloto, Teherán habría obtenido un activo estratégico clave para negociar en el conflicto.

Aun así, Núñez Villaverde advierte de que la lectura no es tan simple. Aunque Irán ha mostrado limitaciones militares frente a la capacidad de Estados Unidos, el analista recuerda que el conflicto no se está decidiendo únicamente en el terreno militar.

"Irán vuelve a demostrar que no puede quitarse de encima una maquinaria militar tan potente como la estadounidense o la israelí, pero esto no se está jugando en el campo militar", concluye. A su juicio, la clave está ahora en el terreno económico, donde Teherán busca elevar el coste del conflicto, especialmente a través de la presión sobre enclaves estratégicos como el estrecho de Ormuz.

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