Jesús Núñez, tras el problema con el GPS del avión de Robles: "Puede ser una más de las acciones que lleva a cabo Rusia de ciberataque"

El experto ha recordado que nos encontramos en una "guerra híbrida" en la que Rusia es una maestra. "Está siempre comprobando hasta dónde llegan las capacidades militares de los países de la OTAN".

Un A330 perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio que viajaba este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo ha sufrido un intento de perturbación a su GPS a su paso por la región rusa de Kaliningrado.

Jesús Núñez ha recordado que este es un lugar muy importante para Rusia, por lo que hace todo lo posible para "intentar mantenerlo bajo su control". De hecho, ha recordado que ya le pasó algo parecido al avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por tanto, ha indicado que esto puede responder a una más de las acciones que Rusia lleva a cabo "en el terreno del ciberataque". El experto en conflictos internacionales ha señalado que nos encontramos en una "guerra híbrida" en la que Rusia es una maestra.

"Putin se cuida de no superar el umbral que lleve a una confrontación directa", ha asegurado, recalcando que está siempre comprobando hasta dónde llegan "las capacidades militares" de los países de la OTAN y la unidad de la Unión Europea para "hacer frente a estas provocaciones".