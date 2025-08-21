Ahora

Jesús María Pérez, analista de seguridad y defensa: "Israel ya tiene ocupado el 85% de la Franja de Gaza"

El analista señala que la operación inicial para destruir a Hamás se ha prolongado: "Van 22 meses de guerra; lo que debía ser puntual se ha convertido en un conflicto eterno".

Jesús María Pérez, analista de seguridad y defensa, se ha referido a la guerra en Gaza y al plan de Israel de ocupar completamente la ciudad. Según sus palabras, "hasta ahora han ocupado alrededor del 70%, pero si añadimos el perímetro de las zonas donde se les dice a los habitantes que no se muevan, el total asciende al 85%".

El analista subraya la gravedad de la situación: "La cuestión es que en la ciudad de Gaza se concentra la mayor parte de la población. Vamos a ver si plantean una batalla terrestre como la que se vio en Faluya o Mogadiscio. En una ciudad tan densamente poblada, esto puede derivar en escenas terribles".

Pérez también ha profundizado sobre el anuncio de Israel de movilizar 60.000 reservistas: "El impacto de esta guerra en Israel, el estado de ánimo y la respuesta de los reservistas es significativo. Por lo visto, la sociedad israelí está comprometida con el conflicto y la reacción de los reservistas ha sido presentarse en sus respectivas unidades".

Por último, ha destacado que lo que inicialmente se planteó como "una operación limitada para destruir a Hamás" se ha transformado en un conflicto prolongado: "Van ya 22 meses de guerra, y lo que debía ser algo puntual se ha convertido en una guerra eterna".

