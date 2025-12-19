Ahora

Agresión a menores

Javier Chicote, sobre el exjefe de redes de Vox: "Usaba la cuenta del partido para hacer luego propuestas sexuales"

El periodista ha indicado que cree que Abascal "no aborda el problema" que tiene dentro del partido con sus declaraciones, señalando que lo único que hace es "echar la culpa a los demás". "Es una huida hacia delante".

El ya exjefe de redes de Vox y exmiembro de la organización juvenil Revuelta, Javier Esteban, pidió la baja inmediata como militante y abandonó su cargo en el partido tras haber sido denunciado por acoso sexual a un menor.

Javier Chicote ha explicado que lo que hacía era, desde la cuenta oficial del partido, darle 'me gusta' a fotografías de la cuenta personal de un chico simpatizante de Vox con el que coincide en una manifestación.

Además, le preguntaba si quería colaborar o sabía editar vídeos. "Lo usaba de reclamo para hacer luego propuestas sexuales", ha explicado.

En cuanto a las declaraciones que ha realizado Santiago Abascal sobre este asunto, Chicote cree que no ha abordado el problema que tiene dentro del partido, destacando que solo se ha centrado en "echar la culpa a los demás" y mezclar dos asuntos.

De esta forma, el periodista ha indicado que una cosa son las disputas con Revuelta y otro asunto es la denuncia de agresión sexual a un menor contra su exjefe de redes. Por tanto, cree que lo que ha intentado hacer es "una huida hacia delante".

