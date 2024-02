Democracia Ourensana (DO) ha sido sin duda uno de los ganadores de las elecciones gallegas al conseguir para la Xunta el diputado que esperaban . No fueron llave, como quería y confesaba Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, en pasado viernes en Al Rojo Vivo, ya que el PP ha vuelto a conseguir en Galicia otra mayoría absoluta más. Y Jácome tiene claro el por qué no ha habido un vuelco y así se lo cuenta a Antonio García Ferreras.

"Nosotros hemos conseguido nuestro objetivo que era el de tener representación y eso es algo histórico. Pero el otro objetivo, que era el de ser llave, no dependía de nosotros", confiesa Jácome a Ferreras, en directo desde Ourense. Y con respecto a la victoria del PP, asegura Jácome que la marca del PP está "muy bien posicionada, cosa que no está en otras zonas" y que "la alternativa en Galicia es muy mala".

Así, explica que viéndolo desde la grada, "la alternativa era malísima porque el PSOE estaba con una candidatura horrible que incluso llevaba a gente que estaban denostados y despreciados por la propia militancia y los pusieron igual, a calzador, y tenían el problema nacional que estaba arrastrándose de la amnistía".

Con todo eso, "la alternativa al PP era realmente el BNG", afirma Jácome: "Y mucha gente tenía miedo a que entrara el BNG a pesar de que ya estaban cansados un poco del PP". Sin embargo y según su análisis, sostiene que es posible que esas personas se haya asustado ante la posible entrada del BNG "que es un partido de orígenes comunistas y nacionalista e independentistas en el fondo" y haya preferido "votar la seguridad de ahuyentar al comunismo e independentismo en este caso", asegura Jácome.