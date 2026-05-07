Iván Redondo vaticina los futuros pasos de Pedro Sánchez: "Mi impresión es que va a agotar la legislatura y me parece una buena política"

Iván Redondo, CEO del Grupo Redondo y exdirector de Gabinete de Presidencia del Gobierno de España, presenta en Al Rojo Vivo su última publicación, 'El Manual', y nos desvela no solo lo que cree que hará el presidente con respecto a la convocatoria de elecciones, sino lo que él le "aconsejaría".

Fue jefe de Gabinete del presidente del Gobierno durante los años 2018 y 2021, y dicen también que uno de los artífices de esa "resistencia" de Pedro Sánchez. Iván Redondo viene a Al Rojo Vivo a presentarnos su último libro, 'El Manual', una reflexión no solo política, sino también personal, del que fuera uno de los hombres más fuertes de La Moncloa y de la política española de aquellos años.

Por ello, Antonio García Ferreras no duda en preguntarle qué haría él si Pedro Sánchez le preguntara cuándo sería mejor convocar elecciones generales, si es mejor agotar ya la legislatura o bien aguantar hasta el final, hasta 2027.

Como siempre, Redondo lo tiene muy claro: "Hay dos cosas fundamentales, porque las hemos hablado muchas veces en el pasado. Eso no quiere decir al presidente le dan información, la transforma en conocimiento y toma sus decisiones libremente, como debe ser en una democracia fuerte como somos".

Uno, "esto de sincronizar municipales, autonómicas, generales es mal negocio, eso nunca", afirma Redondo. Y segundo, "las legislaturas que concluyen son una buena dirección", añade contundente, esto es, "es importante terminar las legislaturas".

Y por otro lado, respondiendo directamente a lo que cree que puede hacer el presidente, su contestación es, también, meridianamente clara: "Mi impresión es que se va a agotar la legislatura y me parece una buena política".

Si además, me preguntas, añade Redondo, si hay que presentar los Presupuestos Generales del Estado, "te diré que claro que hay que presentarlos, en el momento que quieras, y estoy convencido de que el Gobierno lo hubiese querido en todos estos años y ganar las elecciones, ganes o pierdas los presupuestos". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

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